Michelin lance son pneu Pilot

"Nos clients ont besoin d’un pneumatique doté d’une bande de roulement renforcée, pour réaliser davantage d'atterrissages, et d’un pneu plus léger, pour améliorer l'efficacité énergétique. Le nouveau pneu Michelin Pilot présente ces deux avantages", commente Robert Sevener, Responsable de la partie Aviation Générale chez Michelin.

La conception du Michelin Pilot lui permet d'améliorer la souplesse du roulage, des décollages et des atterrissages des avions à hélice, tout en améliorant considérablement la durée de vie globale des pneus. Il offre une longue durée de vie grâce à une conception améliorée de la carcasse permettant une durabilité accrue et une meilleure résistance aux dommages causés par les corps étrangers (FOD). Avec ses couches de nappes textiles supplémentaires, Michelin

Pilot admet également une usure plus homogène. Fabriqué avec des mélanges de caoutchoucs hautement durables, le pneu Michelin Pilot se dote d’une

bande de roulement renforcée de 21%.

Les lignes du pneu favorisent également le bon équilibre de la carcasse, avec une répartition améliorée de la pression exercée sur le sol. La structure du pneu Michelin Pilot réduit les contraintes, et sa conception tubeless (sans chambre à air) permet d’améliorer le poids global de l’ensemble monté (roue + pneu) tout en garantissant l’absence de rotation du pneu sur la roue. Ce pneu bias à haute performance peut également être utilisé avec une chambre à air, offrant la même amélioration de performance aux pilotes qui utilisent des jante tube - type (avec chambre à air).

Le pneu bénéficie des derniers composants de haute technologie résistants à l'ozone et aux rayons UV, assurant une protection quelles que soient intempéries. Les deux larges rainures de la bande de roulement évacuent l'eau efficacement sur les pistes mouillées et favorisent une excellente résistance à l'aquaplanage, pour des opérations plus sûres dans des conditions météorologiques humides.



Le Michelin Pilot est actuellement disponible en deux tailles pour les États-Unis, le Canada et l'Europe : 15x6.00-6 6/160 et 5.00-5 6/160. Quatre tailles supplémentaires seront disponibles en 2019.