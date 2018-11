Michael Schöllhorn, directeur général délégué d'Airbus

Issu de BHS Home Appliances, Michael Schöllhorn succèdera à Tom Williams comme directeur général délégué d'Airbus avions commerciaux en février 2019.

Tom Williams a un successeur. Il s'agit de Michael Schöllhorn qui deviendra directeur général délégué d'Airbus avions commerciaux à partir du 1er février 2019. Il intègrera également le comité exécutif d'Airbus. Cet ancien pilote d'hélicoptère de la Luftwaffe et ingénieur diplômé de l'Université Helmut Schmidt de Hambourg est passé dans l'industrie en 1999, rejoignant le groupe Bosch dont il devient le directeur production et qualité en 2012 après avoir occupé plusieurs fonctions à l'international, notamment aux Etats-Unis et en République tchèque. En 2015, Michael Schöllhorn rejoint BSH Home Appliances, une filiale à 100% de Robert Bosch GmbH. "Il apporte à Airbus une vaste expertise en matière de digitalisation, de gestion de la qualité et de la supply chain, de production. Des atouts clefs pour réaliser la transition de notre entreprise vers de nouveaux sommets d'efficacité en matière de production", a commenté Guillaume Faury qui prendra les commandes d'Airbus en avril 2019.