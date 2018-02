Meridiana laisse place à... Air Italy

La nouvelle marque a été lancée le 19 février. Air Italy vise 10 millions de passagers d'ici quatre ans.

Meridiana n'est plus. Vive "Air Italy" ! Dans le cadre du redéveloppement de la compagnie italienne qui a suivi la prise de participation de Qatar Airways de 51% dans son capital en 2016, Meridiana renaît donc sous un nouveau nom.

Air Italy devrait atteindre une flotte de 50 appareils en 2022. A partir d'avril 2018 et d'ici trois ans, elle va d'abord recevoir 20 avions Boeing 737 MAX. Pour lancer les vols long-courrier, Air Italy recevra cette année 5 Airbus A330-200 loués auprès de Qatar Airways, ils seront ensuite remplacés par des Boeing 787-9 (20 loués aussi auprès de Qatar Airways) qui devraient arriver en flotte à partir de mai 2019.

Côté réseau, en plus des lignes Milan-New York et Miami annnoncées récemment, de nouvelles liaisons court-courrier au départ de Milan vers Rome, Naples, Palerme, Catane et Lamezia seront rapidement lancées. Enfin à partir de septembre 2018, une ligne Milan-Bangkok sera ouverte, et sera complétée par trois autres routes qui devraient être annoncées à la fin de l'année.

"Air Italy a l'ambition d'atteindre un objectif de 10 millions de passagers par an à partir de 2022, au départ, vers et via l'Italie. Nous nous attendons à ce que 8 millions d'entre eux utilisent l'aéroport de Milan Malpensa. En appui de cette ambition, il y a un important besoin de développer de nouvelles compétences parmi nos salariés et pour tous d'appréhender ce changement comme une fantastique opportunité. Je soutiens ce nouvel effort de tout mon coeur", a déclaré Francesco Violante, le président de Meridiana.