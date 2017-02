Méribel à l'heure de la mission Proxima

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

« Spatioconférence » avec Jean-Loup Chrétien, Jean-François Clervoy et Thomas Pesquet Mercredi 22 février à 18h30 Auditorium de l’office de Tourisme de Méribel Renseignements sur www.meribel.net

Un cœur géant visible de l'ISS. En attendant l'événement, le mercredi 15 février en fin d'après-midi, plus de 500 moniteurs de ski, commerçants, propriétaires et habitants de la Vallée de Méribel seront regroupés au sommet du Plan de l'Homme, à 2 010 m d'altitude. A l'aide torches, ils formeront un cœur géant de 80 mètres de côté (à l'image de l'emblème de la station de ski), avec l'espoir que Thomas Pesquet puisse le photographier, à 18h12, lorsque l'ISS passera à la verticale de la Savoie. L'opération sera suivie d'une gigantesque descente aux flambeaux, visible cette fois par le public de la vallée.

Dans le cadre de la manifestation Aérosnow (qui accueillera notamment une démonstration inédite de la Patrouille de France*), la station de Méribel organisera, le mercredi 22 février à 18h30, une « spatioconférence ». Elle réunira Jean-Loup Chrétien, le premier astronaute français, et Jean-François Clervoy, astronaute de l'ESA et président de la société Novespace, mais également Thomas Pesquet, par l'intermédiaire d'un enregistrement vidéo réalisé préalablement à bord de la Station spatiale internationale.

