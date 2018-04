Meeting aérien : rendez-vous à la Ferté-Alais

Les 19 et 20 mai prochains se déroulera la traditionnelle fête aérienne de l'Amicale J.-B. Salis sur le champ d'aviation de La-Ferté-Alais. Avec une nouvelle fois, un plateau exceptionnel pour célébrer "Le Temps des Hélices".

C'est un évènement qu'il ne faut pas rater et qui se déroule chaque année sur le champ d'aviation de La-Ferté-Alais : la fête aérienne organisée par l'Amicale J.B. Salis. Cette 40ème édition, qui se déroulera les 19 et 20 mai, sera dédiée cette fois à "la commémoration du centenaire de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale". Avec en vedette, le seul Spad XIII en état de vol au monde, et une nouvelle fois un plateau exceptionnel rassemblant aussi Blériot, Morane H et Deperdussin, Caudron G3, JU-52 ou encore Seafury, Spitfire, NA-T6, Stearman,.......La fête aérienne de l'Amicale J.B. Salis à La-Ferté-Alais a été baptisée "Le Temps des Hélices" mais sera aussi présent du réacteur avec passage de Dassault Rafale, de Boeing F-18 Hornet. Au total, une centaine d'avions visibles au sol le matin et en vol à partir de 13h jusqu'à 18h30 sur le champ d'aviation de La-Ferté-Alais.

Plus de cinq heures de spectacle aérien retraçant 100 d'aviation avec des reconstitutions comme ce parachutage du JU-52. Les matinées sont réservées à l'exposition statique permettant aux visiteurs de découvrir de près les avions et de rencontrer aussi pilotes et mécaniciens. Le matin, il sera également possible de réaliser un baptême de l'air à bord d'avions historiques comme le Junker JU-52 à bord duquel 17 passagers peuvent embarquer pour une balade aérienne au-dessus de l'Essonne d'une trentaine de minutes. Les réservations doivent se faire au préalable via bureau@ajbs.fr.

Les tarifs d'entrée sur l'aérodrome sont de 28 euros pour un adulte, 12 euros pour les enfants de 10 à 16 ans. Pour les comités d'entreprise, c'est 22 euros par personne pour un minimum de 20 personnes. L'entrée de l'exposition statique est de 5 euros pour les adultes et les enfants de 10 à 16 ans. Vu l'affluence, il est recommandé d'acheter les billets à l'avance sur Ticket Net, Auchan, Leclerc, France Billet, Carrefour, FNAC, Weezevent... Pour en savoir plus : www.ajbs.fr