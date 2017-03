MDA rachète DigitalGlobe

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

DigitalGlobe, créée dans le Colorado en 1992, avait été absorbée par Ball Aerospace trois ans plus tard. En janvier 2013, elle avait racheté sa concurrente GeoEye. Elle dispose aujourd'hui d'une constellation de quatre satellites : GeoEye-1 et WorldView 1 à 4.

Le groupe MDA (MacDonald, Dettwiler and Associates), numéro un canadien des technologies spatiales (il est notamment le fabricant du bras robotique Canadarm2 de l'ISS ou du satellite Radarsat-2), a annoncé le 24 février avoir fait l'acquisition de la société américaine DigitalGlobe (ex-Worldview Imaging puis EarthWatch), spécialisée dans la capture et la distribution d'images de la Terre en haute résolution (50 cm).

