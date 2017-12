MCO : Sabena Technics sur les ATR 42 de la Guardia di Finanza

Sabena technics s'est vu confier le support composants du parc d'ATR 42-400/500 de la Guardia di Finanza.

La société italienne de MRO Atitech a confié à Sabena technics le support composants de la flotte de quatre ATR 42-400/500 de la Guardia di Finanza dont trois exemplaires sont en version surveillance maritime. Un contrat qui porte sur plusieurs services : réparation, accès au pool pièces de rechange, logistique et formation. Le savoir-faire de Sabena technics en matière de MRO sur avions régionaux est établi puisque la société assure le soutien composants d'un parc global de plus de 170 avions régionaux dans le monde dont un nombre certain de turbopropulseurs ATR. Sabena technics s'est d'ailleurs associée en juin dernier à AFI KLM E&M pour créer à Singapour un atelier de réparation équipements Airbus A320 mais aussi ATR.