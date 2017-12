MCO : Engie Ineo et NHV sur les Dauphin N du ministère des Armées

Le groupement d'entreprises formé par Engie Ineo et NHV remporte le contrat de MCO d'une flotte de Dauphin N du ministère des Armées et les visites programmées des cellules et moteurs des Dauphin Pedro et Panther.

Engie Ineo et NHV viennent de remporter un contrat de services d'entretien et de réparation portant sur le MCO (Maintien en condition opérationnelle) d'une flotte de Dauphin N (SA 365N) et la réalisation de visites programmées des cellules et moteurs des Airbus Helicopters Dauphin Pedro et Panther. Un contrat d'une durée de quatre ans et signé avec la SIMMAD au profit de la Marine Nationale. Engie Ineo apporte son expertise en assurance qualité, management et navigabilité pour assurer les services de MCO, d'entretien et de réparation des accessoires et équipements, cellules et moteurs. S'ajoute l'organisation logistique (calcul prévisions, approvisionnement des rechanges, gestion des stocks et acheminement des rechanges sur les différents sites). L'opérateur belge NHV, qui exploite déjà du Dauphin et un gros client de l'Airbus Helicopters H175, assure quant à lui le soutien technique et notamment l'assistance technique sur site, les visites périodiques et les grandes visites des cellules et moteurs des Dauphin de la Marine Nationale. NHV assurera aussi en délestage les visites périodiques et les grandes visites des cellules et moteurs des Dauphin Pedro et Panther de l'Etat français.