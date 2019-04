MC-21-300 : le troisième va chercher sa peinture

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le troisième Irkut MC-21-300 d'essai s'est envolé pour le site d'Oulianovsk où sont implantées plusieurs entreprises participant au programme du moyen-courrier russe sous la maîtrise d'oeuvre d' Irkut . Equipé d'une cabine passagers, ce troisième exemplaire d'essai a réalisé son premier vol le 16 mars dernier. C'est à Oulianovsk que le MC-21-300 recevra sa livrée dans l'atelier de peinture de la société Spektr-Avia. C'est aussi à Oulianovsk que Aviastar-SP réalise des panneaux de fuselage et des élements de l'empennage. De son côté, AeroComposit y produit la voilure du Irkut MC-21-300 . Une fois "peinturé", l'appareil rejoindra l'aéroport de Ramenskoye pour reprendre ses essais en vol.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.