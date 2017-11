MC-21-300 et de trois

Irkut a débuté l'assemblage du troisième prototype du Mc-21-300 alors que l'avionneur se prépare à transférer le second à sa cellule essais en vol.

Le second MC-21-300 devrait prendre l'air pour la première fois incessament sous peu alors qu'Irkut a débuté l'assemblage du troisième prototype du MC-21-300.

Le constructeur aéronautique russe devrait effectuer la certification de type russe à la mi-2019 et obtenir celle de l'Aesa à la mi-2020. Le MC-21 a débuté ses vols d'essais voici un peu plus de six mois, avec son premier vol réalisé le 28 mai 2017.

Le troisième MC-21-300 devrait rejoindre les essais en vol en 2018. De son côté, la chaîne d'assemblage est modifiée et dimensionnée pour une production en série de 20 appareils par an.