MBDA se voit confier la rénovation à mi-vie du SCALP

Conséquence logique de la décision des ministres français et britannique de la Défense, prise aujourd'hui ce 24 février, de lancer la rénovation à mi-vie des missiles de croisière aéroportés SCALP/Storm Shadow, MBDA s'est vu confier les travaux de développement qui seront validés par des essais en vol en 2019. Les premiers missiles rénovés seront livrés en 2020. Le SCALP/Storm Shadow "revêt une importance toute particulière pour MBDA puisqu'il a lancé la création de Matra BAe Dynamics et son organisation industrielle a également servi de modèle pour l'ensemble du groupe MBDA", souligne Antoine Bouvier, le président de l'entreprise.

De son côté, le ministère français de la Défense souligne que les rénovations qui seront conduites par MBDA "bénéficient des études qui ont été menées par la France et le Royaume-Uni et succèdent à une phase de conception conjointe lancée en juillet 2014. Elles s'appuieront sur les centres d'excellence mis en oeuvre à la suite de la ratification de l'accord intergouvernemental dit "one complex weapon" qui permet à MBDA de rationaliser et d'optimiser son outil industriel de part et d'autre de la Manche".