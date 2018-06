MBDA s'engage sur une convention Action PME

A l'occasion de sa visite sur le site de MBDA à Bourges Aéroport, la ministre des Armées Florence Parly a signé avec Antoine Bouvier, président de MBDA, une convention Action PME.

La visite de Florence Parly, ministre des Armées, sur le site de MBDA de Bourges Aéroport a été l'occasion pour le missilier européen de renouveller son engagement dans le soutien aux PME et ETI. Le président de MBDA, Antoine Bouvier, a ainsi signé avec la ministre des Armées une convention "Action PME". "Notre politique d'achat et de partenariat partage pleinement les objectifs de la DGA et du ministère des Armées : garantir une base industrielle pérenne, souveraine et performante en France dans laquelle les PME et ETI ont toute leur place", a indiqué le président de MBDA à cette occasion. Et de poursuivre : "la meilleure preuve en est que, grâce à l'accroissement de notre production en France mais aussi grâce à un dialogue avec les PME et ETI qui a permis de renforcer la maîtrise des briques technologiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, nos achats auprès de ces entreprises sont passés de 80 M€ en 2013 à 130 M€ l'an dernier".