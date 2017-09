MBDA présente la configuration finale du Land Ceptor

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Land Ceptor est le pendant terrestre du Sea Ceptor développé pour la Royal Navy et qui a été testé le 4 septembre dernier à bord de la frégate Type 23 "HMS Argyll". Dans la marine britannique, ce système remplacera le Sea Wolf.

Selon MBDA la configuration du système de défense aérienne Land Ceptor a beaucoup évolué depuis les premiers prototypes. Le système met aujourd'hui en oeuvre des lanceurs modulaires conçus pour un chargement rapide des munitions grâce à des système de palettes. Le système peut être facilement monté et démonté puis installé sur une grande variété de véhicules. L'armée britannique devrait cependant utiliser ses camions HX-77. Cette modularité devrait aussi faciliter le transport par voie maritime ou aérienne.

