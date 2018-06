MBDA : le missile MMP fait mieux que prévu

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le missilier européen rappelle que "le programme MMP prévoit au total un parc interarmées constitué de 400 postes de tir et de 1950 missiles d'ici 2025. Les premiers matériels livrés servent actuellement à la formation des utilisateurs. Le système d'arme devrait être déployé en opération extérieure avant la fin de l'année 2018".

A la veille de l'ouverture du Salon international de défense Eurosatory, MBDA annonce que son missile antichar de moyenne portée MMP est allé "au-delà de son domaine nominal d'emploi". Dans le cadre d'une campagne de tirs d'instruction "préparant au prochain déploiement opérationnel du missile MBDA MMP ", l'armée de Terre française a procédé en mai dernier à des tirs complémentaires et "deux tirs ont été effectués à une portée de 5000 mètres avec plein succès". "Ces tirs avec accrochage de l'autodirecteur sur la cible avant mise à feu, confirment la performance exceptionnelle de la chaine d'acquisition et de guidage du MMP ", souligne MBDA .

