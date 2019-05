MBDA : le départ d'Antoine Bouvier se confirme

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Après dix années passées à la présidence du missilier européen MBDA , Antoine Bouvier rejoindra donc le groupe Airbus. Le périmètre de ses activités auprès de Guillaume Faury, président d'Airbus, n'est toujours pas confirmé. Certains observateurs indiquent que ce périmètre devrait celui sur lequel se déployait Marwan Lahoud. S'ajouterait le rôle de "Monsieur Défense France". Antoine Bouvier doit être remplacé à la présidence de MBDA par Eric Béranger, ancien responsable des activités spatiales d'Airbus et de OneWeb qu'il a quitté en 2018.

