MBDA fournira ses missiles CAMM aux forces armées britanniques

Ce contrat est nommé « Sea Viper Unified Support Environment Period 1 » (USE). Son objectif est de réduire les coûts liés au soutien des systèmes d'armes. Il « a déjà été appliqué à plusieurs autres programmes de MBDA, dont l'ASRAAM, le Brimstone et le Storm Shadow ».

Le CAMM est équipé « d'un radar innovant et d'une technologie de transmission de données », déclare MBDA. Ces technologies lui permettent de pister sa cible en mettant à jour les informations liées à la localisation de la menace.

Le Sea Ceptor sera utilisé sur les bateaux de la Royal Navy, sur les frégates de Type 23 et de Type 26. Sur les premières, il remplacera le missile surface-air Sea Wolf. Sur les secondes, le Sea Ceptor viendra « fournir les capacités de défense anti-air ».

Le CAMM est un système de missiles de défense aérienne, efficace « contre les missiles de croisière anti-navires, les avions et autres menaces complexes », rapporte l'industriel MBDA. Il a été développé en plusieurs versions. Dans le cas du Royaume-Uni, ce sont les versions mer, avec le Sea Ceptor, et terre ; avec le Land Ceptor, qui ont été commandées.

Le 21 avril, MBDA a annoncé avoir remporté un contrat de 323 millions de livres sterling (environ 386 M€) en vue d'équiper le Royaume Uni de missiles MBDA Common Anti-Air Modular Missile (CAMM). Ils seront fournis en version « mer » et « terre » et viendront renforcer la défense aérienne de notre voisin d'outre-Manche.

