Marwan Lahoud quitte Airbus

" Avec la nouvelle intégration, nous avons réalisé la toute dernière étape de la fusion d'Airbus. Il est donc temps pour moi de me projeter dans de nouvelles perspectives et je souhaite relever d'autres défis". C'est par ces mots que Marwan Lahoud conclut l'annonce de son départ du groupe Airbus dont il est, jusqu'à la fin de ce mois, directeur général délégué à l'international, à la stratégie et aux affaires publiques. Marwan Lahoud reste président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) jusqu'au terme de son mandat en juillet 2017.

Marwan Lahoud a assumé différentes fonctions au sein du groupe pendant plus de 20 ans. Directeur Fusions et acquisitions d'Aerospatiale Matra, il a joué un rôle clé dans la création d'EADS en 1999 et 2000, puis a contribué à l'intégration d'Airbus en 2001. Il a ensuite dirigé MBDA pendant cinq ans avant de rejoindre Airbus Group.

Un rôle clé dans la naissance de ce poids lourd européen et mondial dont Marwan Lahoud tire une légitime fierté. "Naturellement, je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble et ce, sans oublier ma contribution à la création de ce groupe magnifique au début du 21ème siècle, au renouvellement complet de sa gouvernance en 2013, à l'élaboration de sa nouvelle stratégie et enfin à sa mise en oeuvre à travers de multiples opérations majeures de fusions et acquisitions", souligne Marwan Lahoud auquel Tom Enders rend hommage rappelant ce rôle clef dans la naissance du groupe Airbus.