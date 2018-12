Martin Friis-Petersen nommé directeur programmes MRO de MTU Aero Engines

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les programmes MRO de MTU Aero Engines auront un nouveau directeur à compter du mois de janvier 2019. Il s'agit de Martin Friis-Petersen qui succèdera à Leo Koppers qui a décidé de prendre sa retraite. Le premier était depuis 2014 directeur général de MTU Maintenance Lease Services après avoir été notamment directeur financier de MTU Maintenance Zhuhai et directeur des opérations MRO de MTU Maintenance Hanovre. Lui succède comme directeur général de MTU Maintenance Lease Services, Andrea Lübke, actuellement directeur des achats de MTU Maintenance.

