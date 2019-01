Marseille-Provence vise 10 millions de passagers en 2019

Le trafic de la plateforme phocéenne a augmenté de 4,3% l'année passée, à 9,4 millions de passagers. Pour 2019, Marseille-Provence a pour objectif de passer la barre de 10 millions grâce à une croissance toujours dynamique.

Nouveau record de trafic en 2018 pour l'aéroport de Marseille-Provence. L'année passée, la plateforme phocéenne a accueilli un total de 9,4 millions de passagers, soit une hausse de 4,3% par rapport à 2017 et près de 400 000 passagers supplémentaires. Le chiffre d'affaires cumulé sur l'année est de 148 millions d'euros, en hausse de 5,7% par rapport à 2017.

Le trafic international est en hausse de 6% et représente 61% du trafic total de la plateforme (5,7 millions de passagers). Le trafic national qui représente donc 39%, augmente un peu moins à +2,3% (3,6 millions de passagers). "Il est intéressant de remarquer qu'en 2003, la proportion entre les trafics nationaux et internationaux était exactement inverse", remarque Julien Boullay, directeur commercial et marketing de l'aéroport de Marseille-Provence.

Londres est la première des destinations internationales, avec un trafic de près de 609 000 passagers, grâce notamment à une année complète d'opération de la ligne easyJet vers Londres Luton, en complément de Londres-Gatwick. Viennent ensuite Amsterdam (326 799 passagers) et Alger (321 601). A noter que Francfort arrive en cinquième position grâce aux trois vols quotidiens de Lufthansa.

Pour l'année 2019, Marseille-Provence vise de passer la barre symbolique des 10 millions de passagers, encore une fois grâce à l'apport du trafic international et notamment low cost. En avril 2019, Ryanair va ainsi ouvrir une base avec deux avions, et l'ouverture de onze nouvelles destinations (Varsovie, Prague, Bucarest, Budapest, Naples, Bologne, Alicante, Agadir, Ouarzazate, Manchester, Bordeaux). Au total, Ryaniar proposera sur la plateforme cette année 40 destinations, soit 150 vols hebdomadaires.

Marseille-Provence va aussi poursuivre ses investissements. 42 millions ont été investis en 2018, notamment dans l'amélioration de l'expérience passagers, avec la mise en place de 25 SAS Parafe à reconnaissance faciale. 46 millions seront investis en 2019 avec les travaux d'extension du terminal 2 dont la capacité va passer de 2,5 à 4 millions de passagers. Le grand projet "Coeur d'Aéroport" va aussi entrer dans ses travaux préparatoires à partir de mai. La première pierre de ce projet lancé en 2017 devrait être posée en 2020. Il permettra à l'horizon 2023 de relier les halls historiques A et B du terminal 1 et portera la capacité de l'aéroport à 12 millions de passager à l'horizon 2025.