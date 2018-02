Marenco Swisshelicopter devient Kopter

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Kopter a actuellement 27 commandes fermes et le SH09 est affiché au prix de 3,3 millions de dollars.

En plus d'un changement de marque, l'hélicoptériste a inauguré une nouvelle chaîne d'assemblage de 4 200 m2 à Mollis. Kopter a l'intention de terminer le programme d'essais en vol d'ici la fin de cette année. La certification de type est prévue pour le premier trimestre 2019.

"Notre nouveau nom nous permet d'être immédiatement reconnus [...] l'utilisation du k en lieu et place d'un c donne à Kopter une entité forte germano-suisse" a commenté Andreas Loewenstein, pdg de Kopter.

Marenco Swisshelicopter n'existe plus ou plutôt s'appelle désormais Kopter. Ce changement de marque est la conclusion tardive du départ du fondateur, Martin Stucki, qui quitta l'entreprise à la fin 2016. Par là même, le nom SKYe de l'hélicoptère est également abandonné, ne reste que SH09.

Changement de nom et de marque pour l'hélicoptériste suisse qui s'appelle désormais Kopter.

