Mardi de l’espace spécial Ariane 6 le 15 mai à Paris

Le septième et avant-dernier Mardi de l'espace du Cnes et de l'association Bar des Sciences de la saison 2017-2018 se tient mardi 15 mai au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Demain Ariane 6, et après ? ».

Présentation de la soirée.

Depuis plus de 35 ans, Ariane est une formidable success story, à la fois emblématique d’un grand projet européen réussi et d’une audace qui a placé l’opérateur de lancement Arianespace (fondé en 1980) à l’avant-garde de la compétition mondiale.

Comment prolonger cette aventure alors que l’activité spatiale (petits satellites, constellations, exploration…) est en pleine mutation ?

Qui sont ces nouveaux venus, SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic, qui promettent un changement de génération ?

Comment retrouver le « fil d’Ariane » dans ce futur chamboulé ?

Intervenant.

Jérôme Vila, sous- directeur de la préparation du futur à la Direction des Lanceurs du Cnes.

Rendez-vous mardi 15 mai 2018 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin, le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.

Renseignements sur https://cnes.fr/fr/mardis-de-lespace-2017-2018