Mandarin Airlines reçoit son premier ATR 72-600

ATR a livré le 24 novembre le premier d'une série de neuf ATR 72-600 à Mandarin Airlines. Il s'agit de la filiale régionale de la compagnie nationale taiwanais China Airlines. "L'introduction de ces appareils dans la flotte de Mandarin Airlines permettra d'accroître considérablement la fréquence des vols sur chaque route intérieure, puis d'introduire de nouvelles routes potentielles par la suite. L'ATR 72-600 rend possible cette augmentation de la fréquence des vols, ainsi que l'amélioration des services aux passagers, leur permettant ainsi de bénéficier, par exemple, de trois à cinq vols quotidiens, contre un ou deux vols actuellement. Intensifier la fréquence des vols est pour nous un objectif majeur qui a motivé l'introduction de ces ATR sur notre marché", précise Jenny Tsao, présidente de Mandarin Airlines.

Parallèlement à la signature de ce contrat, ATR est également disposé à fournir une assistance technique et d'ingéniérie à China Airlines et à ses filiales. Cette assistance permettra à China Airlines de développer ses capacités internes en matière de maintenance lourde d'ATR, qui s'étendront jusqu'aux vistes de type C.