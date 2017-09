Malaysia Airlines : l'Airbus A330neo reste dans la course.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour autant, Malaysia Airlines a toujours un besoin pour le remplacement de ses Airbus A330 vieillissants. Un besoin évalué à une quinzaine d'appareils. "L'Airbus A330neo est un superbe avion et nous sommes en pleine négociation avec Airbus", a indiqué Peter Bellew qui cherche à obtenir des rabais de la part du constructeur européen. Dans l'immédiat, l'objectif de trouver de l'A330 sur le marché de l'occasion. Une douzaine d'exemplaires dont la moitié disponible pour 2018 et l'autre moitié pour 2019. Une perspective facilitée par la faillite d'Airberlin.

L'Airbus A330neo est toujours dans la liste des achats à venir de Malaysia Airlines vient de confirmer son directeur général, Peter Bellew à Bloomberg. La compagnie aérienne a en effet décidé de convertir une partie de ses engagements sur la famille Boeing 737 MAX pour huit Boeing 787-9. En juillet 2016, Malaysia Airlines avait signé pour 25 Boeing 737 MAX 8 fermes et pris des droits d'achats sur 25 autres 737 MAX dans des versions à déterminer. En juin dernier, lors du Salon du Bourget, Malaysia Airlines avait décidé de convertir une partie des 25 Boeing 737 MAX 8 en dix 737-10. Les 787-9 sont donc pris sur le quota des droits d'achats qui resteront à 25 puisque la compagnie aérienne s'apprête à prendre huit de plus selon le protocole d'accord signé lors de la visite du Premier ministre de Malaisie aux Etats-Unis.

La décision de Malaysia Airlines de convertir une partie de ses engagements sur le Boeing 737 MAX en huit Boeing 787-9 ne remet pas en cause des besoins pour l'Airbus A330neo.

