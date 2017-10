MàJ : Un avion de transport se crashe à Abidjan

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce crash intervient quelques jours après celui d'un Antonov 12 au Congo . Cette fois, l'avion avait pris feu et s'était écrasé peu après avoir décollé.

Un avion de transport mobilisé pour l'opération Barkhane s'est crashé le 14 octobre au matin. Pour le moment, les raisons et les circonstances de l'incident ne sont pas connues.

