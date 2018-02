MàJ : Un accident implique deux Gazelle

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Deux hélicoptères Gazelle se sont donc écrasés dans le Var, sur le secteur de Cabasse / Carcès, a fait savoir la préfecture. L'accident a fait plusieurs victimes. Au total cinq pilotes ont perdu la vie. "Dans l'un des hélicoptères, les secours ont retrouvé trois corps sans vie. Une quatrième victime a été retrouvée dans l'autre hélicoptère. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second passager du deuxième hélicoptère", précisait la préfecture.

