Maintenance globale ATR pour Bahamasair

La compagnie aérienne caribéenne choisit le contrat de maintenance globale d'ATR pour son parc d'ATR 42-600 et ATR 72-600.

Les trois ATR 42-600 et les deux ATR 72-600 de Bahamasair sont désormais couverts par le contrat de maintenance globale d'ATR. Il comprend les échanges standards, la réparation des unités remplaçables en piste ainsi que la réparation des hélices. Le contrat de maintenance globale d'ATR couvre désormais plus de 300 appareils en service chez plus de 40 opérateurs. Le marché latino-américain compte plus de 170 turbopropulseurs ATR en service et le constructeur franco-italien peut s'appuyer pour ses contrats de maintenance globale sur un partenaire MRO TAP M&E au Brésil ainsi que sur APS Brazil pour la MRO des hélices et son entrepôt de Sao Paulo.