Maintenance assistée par drone sur l'aéroport de Dijon

Le groupe Edeis, qui vient de récupérer la gestion de 19 aéroports, a réalisé avec la start-up UAVIA "une première campagne d'expérimentation pour valider la faisabilité technique du drone connecté comme outil de maintenance et de surveillance" d'une plate-forme. Les essais se sont déroulés sur l'aéroport de Dijon-Bourgogne.

Encadré par une équipe d'ingénieurs d'UAVIA, qui a été créée par trois anciens de Telecom Sud Paris; le personnel de l'aéroport a piloté le drone (le nom du fabricant n'est pas donné/ndlr), "capable d'évoluer en autonomie pour recueillir et analyser en temps réel les données des infrastuctures aéroportuaires". L'intérêt du drone est d'augmenter la fréquence des opérations de contrôle, de surveillance et d'inspection". Et donc logiquement d'améliorer la sécurité.

D'ailleurs, les essais ont été réalisés pour répondre aux trois principaux enjeux auxquels "sont confrontés les gestionnaires d'aéroports : renforcement de la sécurité grâce aux inspections des aires aéronautiques (pistes, taxiways,....), amélioration de la sûreté en assurant un suivi régulier de l'état des clôtures périphériques et en détectant les intrusions, meilleur suivi général de l'infrastructure et de l'entretien du patrimoine public".