Mahan Air représentée en France par APG

Créée en 1992, Mahan Air exploite un réseau de 33 destinations internationales et assure aussi une trentaine de lignes intérieures. La compagnie exploite pour l'instant une flotte de 54 appareils (2 Boeing 747-300, 7 Airbus A340-600, 4 Airbus A340-300, 14 Airbus A300-600, 10 Airbus A310-300, 17 BAE 146-300).

La compagnie iranienne privée Mahan Air est désormais représentée en France par APG (Air Promotion Group). Depuis le 20 juin 2016, Mahan Air opère trois vols par semaine (lundi, mercredi, samedi) entre Paris CDG et Téhéran, en A340-600 et prévoit prochainement d'ajouter une quatrième fréquence.

