Mahan Air fête son premier anniversaire entre Paris et Téhéran

La compagnie privée iranienne qui opère trois vols par semaine entre Paris CDG et Téhéran pourrait ajouter une quatrième fréquence hebdomadaire pour la saison hiver.

Le 20 juin 2016, la compagnie privée iranienne Mahan Air lançait une ligne entre Téhéran et Roissy CDG, à raison de trois fréquences par semaine. "Nous avons transporté sur l'année 40 000 passagers sur la ligne : 35 000 sur le point à point entre Paris et Téhéran et environ 5000, au-delà", explique Hossein Hosseini, directeur du marketing et du développement de Mahan Air. La compagnie, créée en 1992 et propriété du fonds caritatif Mol-Al-Mohavedin, opère une flotte de 54 appareils composée d'Airbus, de Boeing et de BAe. Sur la ligne de Paris, elle opère un Airbus A340-600, qui était auparavant dans la flotte de Virgin Atlantic. La capacité de l'avion est de 308 sièges : 45 en business class, 38 en economy premium et 225 en classe économique. A noter que la classe éco premium n'est pas réservable en tant que telle. Elle n'est accessible aux passagers qu'à l'aéroport, moyennant un surcoût de 50 euros.

Bien qu'elle soit membre de IATA et certifiée IOSA, elle n'est pas accessible sur le BSP et n'est pas présente sur les GDS (systèmes de réservation mondiaux sur lesquels réservent les agences de voyages). Pour réserver, il faut passer par APG (Air Promotion Group), qui la représente en France.

La compagnie devrait proposer à compter de la saison d'hiver prochaine une quatrième fréquence hebdomadaire entre Paris CDG et Téhéran, et vient d'ouvrir une liaison vers Barcelone. Mahan Air bénéficie d'une excellent couverture du réseau intérieur iranien (Ispahan, Shiraz, Yazd etc... ) et surtout de très bonnes connexions vers Pékin, Shanghai, Guanzhou et Kuala Lumpur notamment.