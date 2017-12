Lyon Saint Exupéry passe les dix millions de passagers

Le dix millionième passager a été accueilli à Lyon Saint Exupéry le mardi 19 décembre ; un nouveau record de trafic pour la plateforme aéroportuaire. La passagère décollait vers Montréal avec la compagnie Air Canada.

L'inauguration du nouveau terminal 1 de 70 000 m2 le 7 octobre dernier accompagne une forte croissance du trafic international attendue à Lyon.

En 2017, plus de dix nouvelles lignes ont été ouvertes avec notamment l'ouverture de routes vers Rouen, Nuremberg, Saint Pétersbourg, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Essaouira et Oujda. En 2018, Transavia lancera des lignes vers Palerme, Djerba, Malaga et Catane. Easyjet ouvrira de son côté des routes vers Corfou, Fuerteventura, Tel Aviv et Rennes et Volotea s'installera au printemps sur la plateforme lyonnaise pour lancer des liaisons vers Alicante, Cagliari, Majorque et Palerme.