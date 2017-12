Lyon Saint Exupéry installe des sas PARAFE

Ces sas de seconde génération ont été développés par le Groupe Imprimerie Nationale et Gunnebo, spécialiste de la gestion des flux de piétons en aéroports.

Après une phase de test dans le terminal 3 et l'installation de deux batteries de sas biométriques dans le tout nouveau terminal 1, l'aéroport de Lyon Saint Exupéry a été autorisé à étendre l'utilisation de sas PARAFE II à l'ensemble des passagers, par le Ministère de l'Intérieur représenté par la DCPAF (Direction Centrale de la Police aux Frontières), la DGEF (Direction Général des Etrangers en France) et la DSIC (Direction des Systèmes d'Information et de Communication).

A la suite d'un appel d'offres international c'est le Groupe Imprimerie nationale, spécialisé dans les solutions d'identité biométriques et sécurisées et Gunnebo, fournisseur d'équipements et de systèmes de sécurités aéroportuaires liés aux flux passagers qui ont été choisis pour fournir ces nouveaux sas PARAFE (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures). Pour passer ces sas, le passager doit scanner son passeport à l'entrée du sas, pénétrer dans le sas après ouverture des portes, passer les contrôles biométriques avec reconnaissance faciale, sortir du sas.