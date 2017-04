Lufthansa vient de lancer son Bordeaux-Francfort

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La ligne Bordeaux-Francfort sera assurée à raison de deux vols par semaine, les jeudis et dimanches. Avec cette nouvelle desserte, le groupe Lufthansa renforce sa présence sur le territoire français, où il opère déjà 699 fréquences hebdomadaires proposées au départ des principaux aéroports français. De Francfort, le groupe aérien desserte 170 destinations dans 71 pays.

La compagnie allemande Lufthansa a lancé officiellement le 6 avril sa desserte Bordeaux-Francfort. L'Airbus A319 de Lufthansa en provenance du hub principal du transporteur a atterri à Bordeaux à 18h15 sans encombres avec à son bord 99 passagers et 5 membres d'équipage.

