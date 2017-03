Lufthansa va investir 500 millions d'euros dans la digitalisation d'ici 2020

Lors du salon ITB de Berlin, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé qu'elle allait investir 500 millions d'euros dans la digitalisation de ses services pour mieux correspondre aux besoins de ses passagers, avec des offres qui se développent ou en amélioration.

Parmi celles ci, on trouve la possibilité de télécharger 250 journaux et magazines numériques, la recherche de vols moins chers à l'aide du "chatbot" Mildred, l'accès pendant le vol à des informations en temps réel concernant le vol en cours grâce à l'Apple Watch, une nouvelle application via l'assistant vocal Google Home qui permettra à une technologie de synthèse vocale de répondre aux questions des passagers concernant les prochains vols de Lufthansa.

Dans la droite ligne de ces investissements sur la digitalisation, Lufhansa a annoncé qu'elle lancerait une nouvelle business class sur ses Boeing 777X, avec un premier vol prévu en 2020. Ce nouveau siège devrait intégrer les dernières applications technologiques et permettre aux passagers de contrôler leur positions et de choisir leurs divertissements à bord, directement depuis leur smartphone ou de leur tablette.