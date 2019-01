Lufthansa toujours numéro 1 en Europe

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les moteurs de la croissance ont été les compagnies de réseau du groupe qui ont transporté au total 104 millions de passagers de 2018, soit une hausse de 7,4% par rapport à 2017. Le taux de remplissage moyen a augmenté de 0,4 point pour atteindre 81,5%. Les hubs de Zurich, Munich et Vienne ont vu respectivement leurs trafics augmenter de 9,5%, 9,3% et 8,5%. Francfort a connu une dynamique moins forte mais la hausse de trafic a tout de même été de 4,7%.

Avec un total de 142 millions de passagers transportés en 2018, le groupe Lufthansa ( Lufthansa , Swiss , Brussels Airlines , Austrian , Eurowings ) établit un nouveau record de trafic et s'impose une nouvelle fois comme le premier groupe aérien en Europe. Les compagnies du groupe ont opéré sur l'année 1,2 million de vols, avec un taux de remplissage record de 81,4%.

