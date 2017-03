Lufthansa Technik veut rendre les drones plus sûrs

Mieux vaut prévenir que guérir. Face aux incidents créés par les drones baladeurs, Lufthansa Technik a développé une plate-forme virtuelle d'informations et de formation à l'intention des télé-pilotes privés de drones. Baptisée "SafeDrone", cette plate-forme se veut "collaborative" entre les différents acteurs de la filière drones (constructeurs, fournisseurs de services logiciels, d'équipements; utilisateurs) propose un accès gratuit à un certain nombre de services.

D'abord une introduction aux drones, aux différents systèmes dont ils peuvent être équipés; ensuite l'apprentissage aux principes du vol et du contrôle de l'engin; enfin une formation de base à la sécurité aérienne, à l'aérodynamique et à la météorologie. Cette formation de base a été définie et réalisée par les experts de Lufthansa Technik ainsi que par ceux de l'école de formation des pilotes de ligne de la compagnie aérienne, la Lufthansa Aviation Training. Ils ont également pris en compte les limitations réglementaires des différentes autorités de l'aviation civile.

Une fois suivie la formation sur "SafeDrone", qui est validée par des contrôles, chaque participant reçoit un "certificat de pilote de drone" ainsi qu'une plaque d'identification que chacun pourra fixer sur son drone. Désormais, membre de la communauté "SafeDrone", le télépilote aura accès à toute mise à jour de tout type d'informations relatives au pilotage de drones (réglementation, évolutions techniques,...). Autre avantage : pouvoir bénéficier de solides réductions sur le montant des assurances relatives à l'achat et l'exploitation de drones.