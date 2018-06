Lufthansa prête à croiser le fer avec IAG pour Norwegian

Le président du directoire du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré "être en contact avec Norwegian Air Shuttle", dans un entretien publié par le Süddeutsche Zeitung.

Les grandes manoeuvres sont manifestement en cours dans le secteur du transport aérien européen. Et en pointe se dessine un match frontal entre d'un côté le groupe Lufthansa et de l'autre IAG (International Airline Group), la holding regroupant British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling. L'objet des convoitises est la compagnie low cost Norwegian, qui après avoir connu une phase de très fort développement, subit actuellement des difficultés. Le premier a dégainé a été le groupe IAG qui a rendu publique une prise de participation à hauteur de 4,61% dans le capital de la low cost norvégienne le 12 avril 2018.

C'était sans compter sans l'appétit du groupe Lufthansa, qui par la voix de son président du directoire Carsten Spohr, a annoncé "être en contact avec Norwegian", dans un entretien publié lundi 18 juin dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, provocant une hausse de l'action de la low cost norvégienne. "En Europe, tout le monde se parle et une nouvelle vague de consolidation approche, ce qui signifie que nous sommes également en contact avec Norwegian", a déclaré le patron du groupe Lufthansa.

Actuellement, le groupe Lufthansa est dans tous les coups pour participer à la consolidation du transport aérien européen. En 2017, elle a repris une partie des actifs de la défunte airberlin, avant de racheter une participation restante dans la compagnie belge Brussels Airlines (qui devrait être fusionnée avec Eurowings). Elle s'était aussi intéressée au dossier Alitalia mais a finalement renoncé.