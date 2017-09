Lufthansa met l'A350-900 sur Munich-Hong Kong

A compter du 12 septembre, les passagers de Lufthansa vont pouvoir découvrir l'Airbus A350-900 sur la ligne Munich-Hong Kong. Du fait de sa distance de 10 000 km, la route sera desservie en alternance par deux appareils (les quatrième et cinquième livrés), arrivés en flotte les 12 août et 2 septembre. Le vol inaugural Munich-Hong Kong décollera le 12 septembre à 22h30 avec une arrivée prévue onze heures plus tard, le 13 septembre à 15h35.

Le premier des quinze A350-900 commandés par Lufthansa est arrivé à Munich en février dernier. D'ici à septembre 2017, cinq d'entre eux quitteront leur base de Munich et s'envoleront vers Boston, Delhi, Bombay et Hong Kong. L'A350-900 de Lufthansa a une capacité de 293 dont 48 en business class, 21 en premium economy et 224 en classe économie.