Lufthansa et Etihad Airways étendent leur partenariat

Les deux transporteurs, en plus du partage de codes déjà annoncé, vont collaborer pour le catering et le MRO.

Lufthansa et Etihad Airways travaillent de plus en plus main dans la main. Les deux compagnies ont dévoilé le 1er février une extension de leur partenariat. Cette date est celle de la mise en oeuvre de partage de codes sur les dessertes entre Abu Dhabi. Lufthansa met ainsi le code "LH" sur les deux vols quotidiens entre Abu Dhabi, et Francfort et Munich. Parallèlement, Etihad posera son code sur les lignes intercontinentales entre Francfort et Rio de Janeiro, et Bogota, quand les approbations gouvernementales seront obtenues.

Au-delà de ce partages de codes, les deux transporteurs ont annoncé un accord de coopération global sur le catering d'un montant de 100 millions de dollars. Ce contrat de quatre ans va permettre à LSG Sky Chefs d'être le fournisseur catering d'Etihad dans seize villes en Europe, en Asie et sur le continent américain.

Par ailleurs, Etihad Aviation Group et Lufthansa Technik ont signé un MoU (Memorial of Understanding) pour explorer de nouvelles voies de coopération concernant l'activité MRO (Maintenance, réparations et entretien) avec Etihad Airways et ses partenaires. Carsten Spohr, PDG de Lufthansa Group et James Hogan, directeur général d'Etihad Aviation Group ont tous deux précisé que cet accord était une "première étape" et qu'il était possible que dans le futur d'autres secteurs d'activités comme le cargo, les achats et les services aux passagers puissent faire l'objet d'une coopération plus approfondie. Sur ce dernier volet, beaucoup évoquent déjà la possibilité de la mise en place prochaine d'une société commune (joint venture) entre l'Allemagne et Abu Dhabi. Lufthansa partage déjà des "JV" avec United Airlines et Air Canada vers l'Amérique du Nord, et vers l'Asie avec ANA (Japon), Air China (Chine) et Singapore Airlines (Singapour).

Cet partenariat approfondi intervient alors que Lufthansa et Etihad se sont déjà rapprochés par filiales interposées. Ainsi, Lufhansa va louer en "wetlease" (avec les équipages et les PNC) 38 appareils de la compagnie airberlin (détenue à 29% par la compagnie d'Abu Dhabi) pour les exploiter aux couleurs de sa filiale à bas coûts Eurowings (33 appareils) et sa filiale Austrian Airlines (5 appareils).