Lufthansa dépose une offre limitée sur Alitalia

Comme dans le scénario d'Airberlin, Lufthansa dépose une offre pour une reprise partielle des activités d'Alitalia qui serait rebaptisée NewAlitalia.

Lufthansa est prête à reprendre Alitalia mais seulement une partie des activités. La compagnie aérienne allemande a déposé ce jour, lundi 16 octobre, une lettre d'offre qui ne porte que sur une partie du réseau long-courier d'Alitalia, le moyen-courrier et les lignes intérieures point à point. Un scénario à la Airberlin qui lui a réussi puisque Lufthansa s'apprête à reprendre 81 des 144 avions de la flotte d'Airberlin. Des moyen-courriers qui vont lui permettre de muscler très rapidement ses filiales low cost Germanwings et Eurowings, afin de laisser le minimum d'espace à Ryanair et EasyJet. La démarche est la même pour Alitalia qui garderait son nom avec une nouvelle formule : "NewAlitalia". Un modèle que Lufthansa estime rentable à long terme. Sauf que la vente par appartements d'Alitalia n'est pas le schéma retenu par l'Etat italien. Il faudra donc que ce dernier revoit drastiquement ses plans pour que l'offre de Lufthansa soit acceptée.