Lufthansa débarque le CEO de Brussels Airlines

Bernard Gustin, CEO de Brussels Airlines, et Jan De Raeymaeker, CFO, ont été licenciés ce lundi par le conseil d’administration de SN Air Holding qui chapeaute la compagnie aérienne et qui est détenu à 100% par Lufhansa. Les deux responsables de la compagnie aérienne, qui sont pour beaucoup dans son succès, seront remplacés respectivement par Christina Foerster, actuellement Chief Commercial Officer, qui deviendra CEO et Thibault Demoulin, nommé Chief Operations Officer.

Un changement de tête sur fond de désaccord stratégique. On sait que Bernard Gustin prônait le maintien d’un modèle hybride, avec une compagnie indépendante active à la fois sur le marché business et loisir, sur le moyen et le long-courrier, sur les vols point à point et les vols en correspondance. « Je ne soutiendrai pas une stratégie à laquelle je ne crois pas », avait confié le désormais ex-patron de Brussels Airlines.

On peut donc légitimement supposer que cette stratégie ne sera pas suivie, ce qui ouvre la porte à l’intégration approfondie de Brussels Airlines au sein d’Eurowings, la filiale low cost de Lufthansa. Une perspective qui inquiète en Belgique car elle signifierait peu à peu la disparition de Brussels Airlines en tant qu’entité indépendante, génératrice d’emplois (3500 à l’heure actuelle) et de valeur ajoutée. Ces inquiétudes n’ont pas été apaisées par une communication creuse de la part de la direction d’Eurowings qui a accumulé les messages rassurant, mais n’a donné aucune précision sur l’avenir. Un comité d’entreprise a été convoqué mercredi matin au cours duquel davantage de précisions devraient être données aux représentants du personnel de Brussels Airlines.