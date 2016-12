Low cost long-courrier : WestJet peut accélérer

La compagnie aérienne canadienne low cost WestJet va pouvoir donner un coup d'accélérateur à ses projets d'expansion sur le long-courrier. Au terme d'un référendum interme, les 1 380 pilotes de WestJet ont donné leur feu vert au plan de croissance proposé par la direction du transporteur.

WestJet exploite d'ores et déjà quatre Boeing 767-300ER pris en location pour des vols sur Londres/Gatwick au départ de Calgary et de Toronto ainsi qu'à destination d'Hawaï au départ d'Edmonton et de Calgary. Le président WestJet, Gregg Saretsky, s'est félicité de la décision des pilotes qui lui permet désormais "d'orienter ses efforts vers l'acquisition d'avions gros-porteurs supplémentaires".

Fort probable que WestJet prenne des Boeing 767-300ER supplémentaires. La compagnie aérienne canadienne est une cliente Boeing avec un parc moyen-courrier uniquement composé de 737. S'ajoute une flotte de turbopropulseurs Bombardier Q400. Pour autant, WestJet est, à terme, un prospect idéal pour les Airbus A330neo.