Low cost long courrier : IAG se lancera en juin prochain

IAG (International Airlines Group), la holding regroupant British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus, avait annoncé qu'un projet de low cost long courrier "était à l'étude". Et les choses se précisent à présent. Dans un communiqué en date du 23 décembre, le groupe aérien a indiqué qu'il lancerait des vols long courrier low cost à partir de juin 2017 au départ de l'aéroport de Barcelone El Prat. Le groupe aérien ne précise pas si les vols seraient effectués par la low cost Vueling, dont El Prat est la base, ou par une compagnie créée ex nihilo.

Les destinations à l'étude seraient les suivantes selon IAG : Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Santiago, La Havane et Tokyo. Si le projet de low cost long courrier d'IAG se concrétise, elle devrait se retrouver sur les lignes américaines face à Norwegian, qui a aussi annoncé pour l'été prochaine des dessertes Barcelone-Los Angeles et Barcelone-San Francisco.