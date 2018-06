Loujniki sous l’œil de Pléiades

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Aujourd’hui, une vue depuis l’espace du stade Loujniki, à Moscou, qui a accueilli le match d’ouverture de la Coupe du monde de football, le 14 juin.

Situé au sein du village olympique de Moscou (l’un des plus grands centres sportifs de la planète, étendu sur 145 hectares), le long de la Moskova et face au parc de Vorobiovy, le stade Loujniki (ancien stade central Lénine) est l’un des douze lieux d’accueil de la Coupe du monde de football en Russie, qui a démarré le 14 juin : y sont programmés le match d’ouverture, les trois matches de groupe (dont Danemark-France, le 26 juin), une huitième de finale, une demi-finale et la finale (le 15 juillet). Il a été entièrement rénové pour l’occasion, passant d’une capacité de 78 000 à près de 81 000 places (il en contenait 130 000 à l’origine).

L’image présentée ici a été réalisée le 7 mai dernier par l’un des deux satellites optique Pléiades d’Airbus Defence and Space, depuis une altitude d’environ 700 km, avec une résolution de 50 cm.

Les autres stades sont également visibles sur le site d’Airbus Defence and Space.