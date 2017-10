LOT signe avec AFI KLM E&M pour ses 737NG et MAX

La compagnie polonaise LOT Polish Airlines vient de signer un accord de longue durée avec AFI KLM E&M pour le support équipements de sa future flotte Boeing 737 MAX. LOT attend six appareils de ce type, dont la livraison est prévue entre novembre 2017 et mai 2019. Le contrat concerne également quatre avions Boeing 737 NG (Next Generation) actuellement en service.

AFI KLM E&M prendra en charge le support MRO des équipements, avec accès à son pool de pièces de rechange et la constitution d'un kit de base principal (MBK) sur la base de LOT à Varsovie. Les opérations de maintenance sont assurées par les équipes partenaires d'AFI KLM E&M et Boeing dans le cadre de leur programme commun Components Services Program (CSP) 737.

LOT est un client historique d'AFI KLM E&M, depuis plus de quinze ans. AFI KLM E&M est notamment en charge depuis 2012, du support équipements des Boeing 787 de la compagnie polonaise.