Londres à New York en CS100

Bombardier a fait voler un biréacteur de type C Series de Londres la Cité (LCY) en Grande-Bretagne à l’aéroport John F. Kennedy (JFK) de New York, Etats-Unis, avec une charge représentative.

Ce vol intercontinental sans escale fait suite à une série d’essais en vol visant à valider les capacités de l’avion CS100 à opérer à partir et en direction de l'aéroport de Londres La Cité, incluant l’atterrissage à forte pente et la performance sur courtes pistes. La pente de descente de l'aéroport de Londres La Cité est de 5,5° et le CS100 doit démontrer et valider une pente à 8,5° pour pouvoir opérer sur cet aéroport.

« L’appareil a effectué en douceur les huit décollages et atterrissages au cours d’une période de deux jours", a déclaré Rob Dewar, vice-président du programme d’avions C Series, Bombardier Avions commerciaux.

L’homologation par Transports Canada et l’AESA concernant les approches à forte pente du CS100 est prévue pour le deuxième trimestre de 2017. Bombardier possède une certaine expérience de ce type d'opérations à l’aéroport de Londres La Cité avec plusieurs types d’appareils, incluant le Q400, ainsi que les avions d’affaires Challenger 650, Global 5000 et Global 6000.