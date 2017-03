Londres à New York en Bombardier CS100

Bombardier a fait voler un biréacteur de type C Series du London City Airport (LCY) en Grande-Bretagne à l’aéroport John F. Kennedy (JFK) de New York, Etats-Unis, avec une charge représentative.

Ce vol intercontinental sans escale fait suite à une série d’essais en vol visant à valider les capacités du Bombardier CS100 à opérer à partir et en direction du London City Airport, incluant l’atterrissage à forte pente et la performance sur courtes pistes. La pente de descente de l'aéroport du London City Airport est de 5,5° et le CS100 doit démontrer et valider une pente à 8,5° pour pouvoir opérer sur cet aéroport.

« L’appareil a effectué en douceur les huit décollages et atterrissages au cours d’une période de deux jours", a déclaré Rob Dewar, vice-président du programme d’avions CSeries, Bombardier Avions commerciaux.

L’homologation par Transports Canada et l’AESA concernant les approches à forte pente du CS100 est prévue pour le deuxième trimestre de 2017. Bombardier possède une certaine expérience de ce type d'opérations au London City Airport avec plusieurs types d’appareils, incluant le turbopropulseur Q400, ainsi que les avions d’affaires Challenger 650, Global 5000 et Global 6000.