Lockheed Martin souhaite livrer 130 F-35 en 2019

Lockheed Martin a annoncé sa cible de livraison pour 2019. Lockheed Martin espère pouvoir ainsi livrer 130 avions de combat de cinquième génération F-35.

Le 20 décembre, Lockheed Martin a fait le bilan des livraisons du F-35 et a annoncé ses objectifs pour l'année 2019. Lockheed Martin ambitionne ainsi de remettre au moins 130 avions de combat F-35 à ses clients au cours de l'année. Si cet objectif est atteint, Lockheed Martin enregistrera alors une augmentation de plus de 40% de sa production.

Une telle hausse a d'ores et déjà été enregistrée au cours de l'année 2018. Avec 91 F-35 livrés, Lockheed Martin a ainsi vu ses cadences de production augmenter de 40% par rapport à 2017 et de 100% en comparaison à 2016. Le 91ème appareil produit en 2018 a été remis au corps de Marines américain. Il s'agissait d'un F-35B. Il vient s'ajouter aux 53 appareils qui avaient d'ores et déjà été remis aux forces américaines au cours de l'année passée.

Avec la livraison des 91 F-35 en 2018, ce sont désormais 355 avions de combat de cinquième génération qui ont été livrés par Lockheed Martin. La flotte cumule plus de 175 000 heures de vol, rapporte ainsi l'industriel. Parmi les clients du F-35, on compte donc les Etats-Unis, l'Australie, Israël, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Norvège, la Turquie, le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique.