Lockheed Martin signe deux accords avec l’industrie belge

Parti avec un peu de retard, Lockheed Martin change de braquet en Belgique avec la signature prévue de quatre accords avec l’industrie belge en moins d’une semaine. Les deux premiers ont été signés ce mardi, respectivement avec Sabena Aerospace et Ignition !, la société commune unissant Sabena Aerospace et Sonaca.

L’accord signé entre Lockheed et Sabena Aerospace prévoit notamment l’extension des services de mise à niveau du C-130 Hercules de Lockheed Martin, un marché important pour la société belge dont le C-130 est une des spécialités.

Le MoA (« Memorandum of Agreement ») entre Ignition! et Lockheed Martin identifie des collaborations dans les aspects de la logistique (gestion de flotte, des pièces de rechange, des équipements au sol, des réparations et des remises à niveau), la maintenance des équipements et des avions (principalement sur les bases) et la formation des pilotes et des techniciens.

Alors que le gouvernement belge doit se prononcer cette année sur le choix du remplaçant de ses F-16 qui arriveront en fin de vie à partir de 2023, l’industriel américain tente de démontrer que le choix de son appareil pourrait apporter un retour important à l’industriel belge, dans le cadre des Intérêts Essentiels de Sécurité tels que mentionnés dans l’appel d’offres de la Belgique.