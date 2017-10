Lockheed Martin réussi un nouveau test avec son missile ATACMS modernisé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'essai a donc été conduit avec le missile ATACMS modernisé . Cette version permet « de faire face à des cibles dont la localisation reste plutôt imprécise », explique Lockheed Martin . Le programme de modernisation des ATACMS a été lancé en août dernier par l'armée américaine. Il vise à remplacer les ogives de 150 missiles de Block 1 et 1A. L'objectif, au-delà de la modernisation, est de pouvoir étendre la durée de vie de ces systèmes. Ainsi, les ATACMS de plus de 10 ans seront également modernisés.

Lors de ce test, le missile ATACMS (Army Tactical Missile System) est parvenu à parcourir une distance d'environ 140 km, après avoir été lancé depuis un HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System). Le missile a atteint sa cible et a explosé à proximité afin de pouvoir intercepter l'objectif.

