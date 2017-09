Lockheed Martin peut débuter la production des premiers CH-53K

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

A termes, le corps des Marines américain attend 200 CH-53K pour huit escadrons en service actif, un escadron d'entraînement et un escadron de soutien dédié aux besoins opérationnels.

Par ailleurs, les commandes de vol électriques permettent de renforcer la sécurité à bord et de « réduire la charge du pilote, permettant à l'équipage de se concentrer sur l’exécution de la mission », rapporte Lockheed Martin.

En plus des deux CH-53K , l'industriel américain fournira les pièces de rechange et le soutien logistique. D'après Lockheed Martin, cet hélicoptère dispose d'« une capacité de transport trois fois supérieure à son prédécesseur, le CH-53E Super Stallion ». Il est également capable d'emporter trois charges simultanément.

Sous ce contrat de près de 304 millions de dollars, Lockheed Martin débutera la production initiale à faible cadence (low rate initial production) de deux hélicoptères CH-53K King Stallion . Les deux voilures tournantes sont attendues par l' US Marine Corps pour 2020.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Responsable Architectures et Cyber-sécurité - H/F

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

UN PILOTE (H/F) CPL(A) / ATPL(A) ET INSTRUCTEUR

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.